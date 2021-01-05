Две девочки осиротели после гибели родителей в Санкт-Петербурге

Ссора супругов закончилась смертью обоих. Трагедия произошла в ночь на 5 января в одном из домов на проспекте Просвещения в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

По сообщению СК северной столицы, между мужчиной, 1974 года рождения, и его женой, 1979 года рождения, произошла ссора. Как предполагают следователи, мужчина не менее шести раз ударил женщину ножом. От полученных ранений женщина скончалась.

На место преступления прибыла полиция, но мужчина отказался открывать дверь. Тогда на помощь вызвали специалистов МЧС, которые вскрыли входную дверь. Предполагаемый агрессор погиб, при попытке сбежать от полицейских через окно девятого этажа. Следователи возбудили уголовное дело об «убийстве». Назначаются экспертизы. Расследование продолжается.

По данным портала 47news, погибшей оказалась жительница Волосово. По сообщению «Фонтанки», мужчина позвонил в полицию ночью и заявил, что на него якобы напали черные риелторы. У погибших супругов остались две дочери. (фото panoramapro.ru)