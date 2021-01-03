Пропавшего в Карелии мальчика ищут в реке Тохмайоки

В Карелии продолжаются поиски пропавшего без вести шестилетнего Филиппа Мельника. О ходе операции на своей странице в соцсети рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

Для поисков ребенка используется вся необходимая техника, включая квадрокоптеры с тепловизором. Работают водолазы, спасатели и волонтеры. в поселок Хелюля накануне прибыла дополнительная группа волонтеров из Санкт-Петербурга, а также водолазы КРПСС.

По словам губернатора, сейчас основная версия следствия заключается в том, что мальчик мог упасть в реку Тохмайоки, протекающую через поселок. Этот сценарий подтверждают и камеры наблюдения: на записях видно, как мальчик подходил к водоему. Мальчик любил кормить уток, вероятно, он подошел к реке, встал на первый тонкий лед и оказался в воде.

К сожалению, результаты розыскных мероприятий и следственных действий сузили задачи спасателей к работе в районе реки. Следователи определили предполагаемое место, где мог упасть в воду Филипп,

- сообщил Парфенчиков.

Напомним, Филипп Мельник пропал 28 декабря. По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.