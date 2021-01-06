06 января 2021, 11:21
Мужчина, пытавшийся ворваться к соседке, исцарапал ей дверь
Мужчине и женщине в Надвоицах придется объясняться с участковым
В конфликте двух соседей в Карелии пришлось разбираться росгвардейцам. Инцидент случилось ранним утром 6 января в доме на улице Ленина в Надвоицах.
Прибывшую группу задержания встретила местная жительница. Она рассказала, что сосед по лестничной клетке пытался ворваться к ней в квартиру. Доказательством послужили вмятины и царапины на двери.
Сотрудники вневедомственной охраны разыскали 33-летнего нарушителя. С ним побеседовали. Соседей направили к участковому для разбирательства. (фото pro-remont.uz)