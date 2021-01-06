Пожар вспыхнул в квартире на Кукковке

Двенадцать огнеборцев были брошены на тушение возгорания в квартире на улице Парфенова, 2, в Петрозаводске.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило к спасателям 5 января, передает МЧС. В 19:12 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации возгорания. В 19:35 пожар был ликвидирован.

Ночью 6 января помощь спасателей потребовалась жителям на севере Карелии. В 00:14 пожарно-спасательные подразделение Кемского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на улице Кирова. 12, в Кеми. В 00:51 пожар был ликвидирован. (фото citytraffic.ru)