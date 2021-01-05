Подросток устроил смертельное ДТП на железной дороге

Трагедия на железной дороге произошла ночь 5 января на станции Шалакуша в Архангельской области.

Автомобиль выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в поезд «Котлас-Архангельск». Водитель с места ДТП сбежал. По сообщению Северо-Западного СУ на транспорте СКР, за рулем автомобиля находился несовершеннолетний.

В машине остался пассажир, 2003 года рождения. Пассажир получил многочисленные травмы, был доставлен в больницу, где умер.

Следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. (фото crimea.ria.ru)