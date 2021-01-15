15 января 2021, 12:28
Следком организовал проверки по коммунальным авариям в Карелии
Тысячи человек остались в республике без воды
Следком Карелии, по фактам публикации в СМИ информации о коммунальных авариях, начал доследственные проверки, сообщается на сайте ведомства.
14 января в городе Питкяранта и поселке Рабочеостровск Кемского района произошло аварийное отключение холодного водоснабжения из-за замерзания трубопроводов. В результате более 10 тысяч человек в Питкяранте и около сотни человек в Рабочеостровске остались без централизованного водоснабжения.
В настоящее время проводятся доследственные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего, на основании чего примут процессуальные решения.
Фото с сайта vmo24.ru