Следком организовал проверки по коммунальным авариям в Карелии

Следком Карелии, по фактам публикации в СМИ информации о коммунальных авариях, начал доследственные проверки, сообщается на сайте ведомства.

14 января в городе Питкяранта и поселке Рабочеостровск Кемского района произошло аварийное отключение холодного водоснабжения из-за замерзания трубопроводов. В результате более 10 тысяч человек в Питкяранте и около сотни человек в Рабочеостровске остались без централизованного водоснабжения.

В настоящее время проводятся доследственные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего, на основании чего примут процессуальные решения.

Фото с сайта vmo24.ru