15 января 2021, 12:28
Происшествия

Следком организовал проверки по коммунальным авариям в Карелии

Тысячи человек остались в республике без воды

Следком Карелии, по фактам публикации в СМИ информации о коммунальных авариях, начал доследственные проверки, сообщается на сайте ведомства.

14 января в городе Питкяранта  и поселке Рабочеостровск Кемского района произошло аварийное отключение холодного водоснабжения из-за замерзания трубопроводов. В результате более 10 тысяч человек в Питкяранте и около сотни человек в Рабочеостровске остались без централизованного водоснабжения. 

В настоящее время проводятся доследственные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего, на основании чего примут процессуальные решения.

Фото с сайта vmo24.ru

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Карелия
новости Карелии
Питкяранта
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следком Карелии
СУ СК по РК
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