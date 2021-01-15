Житель Пряжинского района Карелии надругался над машиной сожительницы

В полицию Пряжинского района обратилась 40-летняя местная жительница, сообщает МВД Карелии.

Утром женщина обнаружила, что кто-то проткнул колеса на ее автомобиле.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 41-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что на днях сожительница бросила его и переехала в отдельное жилье. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он ножом порезал шины на ее машине.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину полностью и уже возместил ущерб.

Фото из группы «МВД по Республике Карелия»