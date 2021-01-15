15 января 2021, 11:39
Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода в Петрозаводске
Разыскивается водитель, скрывшийся с места происшествия
На нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на пресечении улицы Сыктывкарской и Березовой аллеи водитель автомобиля "Киа Рио" совершил наезд на пешехода, сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».
ДТП произошло 21 октября 2020 года в период времени с 15.00 до 15.30.
Полиция просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Позвонить можно по тел. 739-337 (канцелярия следственного отдела), 715-900 (дежурная группа ГИБДД)
Фото из группы «Госавтоинспекция Петрозаводска»