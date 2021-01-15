15 января 2021, 11:39
Происшествия

Полиция ищет очевидцев наезда на пешехода в Петрозаводске

Разыскивается водитель, скрывшийся с места происшествия

На нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на пресечении улицы Сыктывкарской и Березовой аллеи водитель автомобиля "Киа Рио" совершил наезд на пешехода, сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».

ДТП произошло 21 октября 2020 года в период времени с 15.00 до 15.30.

Полиция просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Позвонить можно по тел. 739-337 (канцелярия следственного отдела), 715-900 (дежурная группа ГИБДД)

Фото из группы «Госавтоинспекция Петрозаводска»

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