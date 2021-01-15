15 января 2021, 11:31
Из-за сложной ледовой обстановки не работает паром в Вознесенье
Водителям предлагается выбирать альтернативные маршруты
ФКУ Упрдор «Кола» распространило срочную информацию для пользователей автодороги А-215.
Сложная ледовая обстановка сложилась на паромной переправе в поселке Вознесенье, через который дорога ведет из Карелии в Вологодскую область.
В связи с этим управление автодороги просит всех водителей, использующих данный маршрут, отложить передвижение в этом направлении до наступления благоприятных погодных условий.
Для передвижения в Ленинградскую область рекомендуется воспользоваться маршрутом по автомобильной дороге Р-21 «Кола».
Для уточнения графика работы и возможности движения парома предлагается звонить по телефону: +79219739799.