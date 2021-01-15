Пресечена деятельность преступной группы, ей вменяют 22 преступления

Деятельность преступной группы пресечена в результате совместных действий сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия и оперативников УМВД России по Петрозаводску.

Установлено, что шестеро петрозаводчан в возрасте от 19 до 41 года объединились для совершения преступлений на территории Петрозаводска. Их целью являлись различные гаражные боксы и хозяйственные постройки, а предметами хищений становились авто- и электроинструмент, автомобильные диски, лодки, лодочные моторы.

Так, по версии следователей, в августе минувшего года участниками группы похищен лодочный мотор с неохраняемой территории, расположенной в районе улицы Заводской. Сами обвиняемые пояснили, что приметили прицеп с лодкой, на которой и находился мотор. В первый день снять мотор не сумели. Когда пришли во второй – их спугнул прохожий. И только на третий день им удалось совершить хищение имущества стоимостью свыше 150000 рублей.

В другом случае одном из гаражных кооперативов микрорайона Сулажгора похищены мотосани и различный электроинструмент.

Собрана доказательная база, подтверждающая причастность фигурантов к 22 эпизодам преступной деятельности по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По предварительным данным, общий ущерб от хищений превышает 1,5 миллиона рублей. Пятеро обвиняемых находятся под стражей, в отношении еще одного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.