Опубликованы фотографии с места гибели четырех жителей Петрозаводска

В Сети появились фотографии с места смертельного пожара в Петрозаводске, произошедшего вечером 17 января. Снимки публикует ИА «Республика».

Напомним, огонь вспыхнул в квартире №62 дома №25 по улице Нойбранденбургской на Ключевой в 20 часов в воскресенье. Прибывшие пожарные справились с возгоранием за 40 минут.

Из горевшей квартиры были извлечены тела двух женщин и мужчины. Также оттуда были эвакуированы живыми трехлетний ребенок и еще двое мужчин. Малыш, однако, позже скончался, врачам не удалось его реанимировать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти двум и более лицам. Проверку обстоятельств трагедии начала и прокуратура.