В нескольких населенных пунктах не будет электричества с 23.30 до 6.00

20 января оперативные бригады устраняют угрозу падения деревьев на ЛЭП, питающих поселки Чална, Виданы, Падозеро и Намоево, сообщает «Прионежская сетевая компания».

В последние дни поселки в Прионежском районе испытывают постоянные перебои с электричеством, вызванные, в том числе, погодными условиями. Руководство АО «ПСК» приняло решение начать снос угрожающих нормальной работе ЛЭП деревьев.

Морозы, а затем обильные снегопады являются одними из причин отключения потребителей поселка Чална. Деревья, что находятся за пределами охранной зоны ЛЭП, под тяжестью тающего снега падают на линию и рвут провода,

– комментируют в компании сложившуюся ситуацию.

Несколько часов назад было решено собрать в районе чрезвычайной ситуации все свободные оперативные бригады с других участков и использовать их для поиска и снятия угрожающих деревьев.

Сейчас в Прионежском районе готовы к работе 16 оперативных бригад и специальная техника. Работы по удалению угрожающих деревьев будут вестись в ночное время с 23.30 до 6.00, до тех пор, пока все они не будут убраны.

В эти часы ЛЭП будет отключена. Прионежская сетевая компания просит отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Фото с сайта indolgoprud.ru