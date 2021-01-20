Жителей Питкяранты просят сообщить в МЧС о пропавших на рыбалке

Информация о рыбаках, находившихся на льду, который оторвало от берега и разломало на Ладожском озере, находит свое подтверждение.

В паблике «Телекомпания КЭСКО - Онлайн. Питкяранта» опубликовано обращение к жителям района с просьбой сообщить о тех, кто ушел на рыбалку и не вернулся.

На Ладоге оторвало лед, на котором оставались рыбаки! Пожалуйста, обзвоните своих близких, кто мог находиться в это время на рыбалке. А также сообщайте, если кто-то не вернулся во время домой, по телефонам экстренных служб 112, 101, 102.

– говорится в сообщении.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал об этом. На видео, снятом в районе Питкяранты виден катер, выходивший в озеро, по видимому, для выполнения задач по поиску и спасению любителей рыбной ловли.



Фото – скриншот с видео