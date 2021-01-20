Физически неразвитому злоумышленнику не хватило сил взломать дачу

В полицию Прионежского района поступило заявление от жителя города Петрозаводска, в котором тот сообщал, что неизвестный пытался проникнуть внутрь его дачного дома, извещает сайт МВД Карелии.

Оперативники выяснили, что к происшествию причастен 36-летний житель Петрозаводска. По словам горе-взломщика, он приехал в садоводческое товарищество рядом с поселком Новая Вилга, чтобы раздобыть электроинструмент или другое ценное имущество. Присмотрев один из домов, с помощью монтировки он попытался взломать замки. Однако на третьем запорном устройстве он понял, что сил ему не хватает, после чего покинул место преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, возбуждено уголовное дело.

Фото из группы МВД по Республике Карелия