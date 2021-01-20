Полиция зафиксировала рост дистанционных преступлений в Карелии в 2020 году. В сравнении с 2019 годом их количество увеличилось на 49% и составило 2885 фактов, рассказали в МВД.

Наибольшее количество заявлений поступило из Петрозаводска, Костомукши, Кондопоги и Сегежи. В общей сложности жители Карелии отдали мошенникам более 180 миллионов рублей.

Самыми распространенными схемами обмана все еще остаются звонки от лжебезопасников банков, обещания компенсаций за некачественные лекарства, сделки купли-продажи на электронных площадках, просьбы в соцсетях о перечислении денег.

Жителей республики призывают не терять бдительность, не раскрывать персональные данные, реквизиты банковских карты, CVC- код безопасности и пароли из смс, не перечислять деньги на неизвестные счета. Для уточнения информации рекомендуют напрямую обращаться в банк либо звонить по официальным номерам телефонов, которые указаны на обороте карты. При сделках в Интернете рекомендуют проверять информацию о продавце, пользоваться проверенными сайтами. (фото kpravda.ru)