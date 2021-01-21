Прокуратура объяснила, чем грозит участие в акциях 23 января

Прокуратура Карелии предупредила жителей республики о последствиях участия в массовых публичных мероприятиях, запланированных в стране на 23 января. Призывы к участию в них широко распространяются в соцсетях.

Надзорный орган разъяснил, что в соответствии с законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» организатор публичного мероприятия может проводить агитацию среди граждан только после согласования с органом власти места и времени проведения мероприятия. Если организатор не подавал уведомлений о проведении публичного мероприятия, проводить его он не вправе.

Уведомлений о проведении мероприятий 23 января в уполномоченные органы власти не поступало.

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, призывы к участию в несанкционированном публичном мероприятии, а также участие в нем влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, отметили в прокуратуре. Фото yandex.net