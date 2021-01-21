21 января 2021, 12:23
Общество

Более миллиона бюджетных денег потратили на ликвидацию десяти свалок

Несанкционированные свалки в Медвежьегорске и Олонецком районе убрали за счет бюджета

Десять несанкционированных свалок убрали за счет республиканской казны в прошлом году в Медвежьегорске и Олонецком районе.

Общая стоимость госконтрактов на ликвидацию свалок превысила 1 миллион 235 тысяч рублей, сообщили в министерстве природных ресурсов.

В Медвежьегорске ликвидировали семь крупных свалок общим объемом 671 куб. м. В поселке Верхнеолонецкий убрали три свалки общим объемом 432,8 куб. м.

Обсудить
просмотр
181086
Метки: 
свалка
мусор
несанкционированная свалка
новости Карелии
Минприроды РК