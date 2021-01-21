Более миллиона бюджетных денег потратили на ликвидацию десяти свалок

Десять несанкционированных свалок убрали за счет республиканской казны в прошлом году в Медвежьегорске и Олонецком районе.

Общая стоимость госконтрактов на ликвидацию свалок превысила 1 миллион 235 тысяч рублей, сообщили в министерстве природных ресурсов.

В Медвежьегорске ликвидировали семь крупных свалок общим объемом 671 куб. м. В поселке Верхнеолонецкий убрали три свалки общим объемом 432,8 куб. м.