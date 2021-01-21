На Перевалке изменится схема движения транспорта

На следующей неделе, с 25 по 29 января, изменится схема дорожного движения на Перевалке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На улице Шевченко будет закрыт проезд. Это касается участка между улицами Ватутина и Островского. Неудобства связаны с прокладкой водопровода к строящемуся многоквартирному дому.

Мэрия просит водителей заранее планировать пути объезда и руководствоваться дорожными знаками. Безопасный проход пешеходов, а также пропуск экстренных служб при необходимости будет обеспечен. Фото мэрии Петрозаводска