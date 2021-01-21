Пожилые жители Карелии не получат дополнительной поддержки

Законодательное собрание отклонило законопроект «О единовременной денежной выплате в 2020 году гражданам в возрасте 65 лет и старше» (законодательная инициатива депутатов Федичева А.С., Степанова В.Н.).

Один из авторов законопроекта депутат Александр Федичев пояснил, что представители старшего поколения особо нуждаются в дополнительной поддержке. В связи с эпидемией их заставили сидеть дома, ограничили активность, серьезно ухудшили качество их жизни, сказал Федичев. У них выросли расходы на коммунальные услуги, выросли расходы на лекарства в связи с болезнями и резким ростом цен в аптеках. Государство должно помочь им единовременной денежной выплатой.

Его поддержал депутат Александр Степанов: «У нас нет закона о равной бюджетной обеспеченности граждан. Почему-то другие регионы, например, Москва, имеют возможность поддержать граждан дополнительными выплатами. А мы такой возможности не имеем. Это вопрос федеральной финансовой политики. Результат действия закона о консолидации прибыли, в результате принятия которого налоги ушли из регионов в Москву. Бюджет Карелии на этом ежегодно теряет до 5 млрд рублей. Если бы не это – мы бы сейчас имели этот миллиард на поддержку пожилых людей…»

Законопроект поддержала депутат Эмилия Слабунова. Она отметила, что вклады граждан Карелии в банках сократились, кредитная нагрузка выросла. Уровень жизни стремительно падает.

«Это сказывается на спросе на товары и услуги, является стагнирующим фактором для экономики. Не совсем правильно поддерживать экономику социальным инвестированием, но у нас безвыходное положение. Социальная политика настолько неэффективна, что нужно спасать и людей, и экономику…»

Против оказания поддержки людям 65 лет и старше выступил представитель правительства в ЗС Юрий Шабанов: «Правительство не поддерживает эту инициативу. На это требуется миллиард рублей – при дефиците бюджета почти 5 млрд рублей! Пусть авторы инициативы скажут, откуда снять эти деньги…»

В результате голосами представителей «Единой России» и ЛДПР законодательная инициатива была провалена. За проголосовали 6 депутатов, против – 16. Фото igis.ru