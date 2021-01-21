21 января 2021, 08:33
Происшествия

Жители Питкяранты снова остались без воды

Силы коммунальщиков брошены на обследование водопровода

Сегодня утром жители Питкяранты вновь остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщает газета «Новая Ладога».

По данным издания, до города вода доходит нормально. А уже в самой Питкяранте начинаются проблемы.

Сейчас все силы коммунальщиков брошены на обследование водопровода. Выясняются причины аварии.

Напомним, водопровод в городе замерз в ночь с 13 на 14 января. В результате происшествия 10 тысяч человек были вынуждены несколько суток жить без воды. Без водоснабжения остались и социальные объекты. Была организована доставка воды горожанам с помощью цистерн.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту коммунальной аварии. Дело заведено по статье «халатность».

19 января власти отчитались о том, что вода вернулась в город. Фото orinfo.ru

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Метки: 
Питкяранта
холодная вода
Коммунальная авария
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