Жители Питкяранты снова остались без воды

Сегодня утром жители Питкяранты вновь остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщает газета «Новая Ладога».

По данным издания, до города вода доходит нормально. А уже в самой Питкяранте начинаются проблемы.

Сейчас все силы коммунальщиков брошены на обследование водопровода. Выясняются причины аварии.

Напомним, водопровод в городе замерз в ночь с 13 на 14 января. В результате происшествия 10 тысяч человек были вынуждены несколько суток жить без воды. Без водоснабжения остались и социальные объекты. Была организована доставка воды горожанам с помощью цистерн.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту коммунальной аварии. Дело заведено по статье «халатность».

19 января власти отчитались о том, что вода вернулась в город. Фото orinfo.ru