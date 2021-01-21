Курятник сгорел в Карелии, погибло много птиц

Вчера вечером в 21 час 15 минут на пульт Единой службы спасения Пудожского района поступило тревожное сообщение о том, что в деревне Кубовская горит хозяйственная постройка.

На место происшествия выехали пожарные из поселка Кубово. Но к самому горящему сараю брандмейстеры подъехать не смогли из-за отсутствия проезда. К месту пожара им пришлось какое-то расстояние преодолевать пешком по снегу и бороться с огнем подручными средствами.

В результате ЧП небольшой курятник был значительно поврежден огнем, вместе с хозяйственной постройкой сгорели и 11 кур.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. Фото mtdata.ru