Петрозаводчанин госпитализирован после обрушения навеса

Вчера вечером в 16 часов 29 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. На Шуйском шоссе деревянные конструкции не выдержали тяжести снега, и произошло обрушение навеса, который упал на мужчину, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные помогли человеку выбраться из-под конструкций. На лице у него была кровь. Пострадавший был доставлен в БСМП.

Другие обстоятельства этого происшествия не уточняются. Фото stihi.ru