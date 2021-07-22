Ремонт территории на улице Кондопожской: оценка «удовлетворительно»

Прошло выездное совещание на ремонтируемой придомовой территории по улице Кондопожская, 6. Ремонт прошел в рамках Нацпроекта «Комфортная городская среда». Стоимость работ около 2 млн рублей.

На эти деньги уложили асфальт, идет работа по смене опор освещения, над подъездами установят фонари освещения и у каждого подъезда встанут скамейки с урнами. Главная часть работ уже завершена, но у жильцов есть замечания по укладке асфальта, которые мэр Петрозаводска Владимир Любарский и и.о. Председателя Петросовета Александр Ханцевич сочли обоснованными. Все недочёты подрядчику предстоит учесть в дальнейшей работе.

В целом о выполненном благоустройстве придомовых территорий в рамках «Комфортной городской среды» высказался Исполняющий обязанности Главы Петросовета Александр Ханцевич:

«В этом году 13 придомовых территорий уже готовы, а на 16 объектах в данный момент идут работы. По 7 объектам Администрация города уже готова произвести оплату»,

- прокомментировал исполняющий обязанности Главы Петросовета Александр Ханцевич. (Видео)