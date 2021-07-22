Из-за дефицита вакцины привить всех сотрудников вовремя не получится

Работодатели, которых власти обязали привить своих сотрудников от коронавируса, не могут этого сделать. Союз промышленников и предпринимателей Карелии обратился в региональное Управление Роспотребнадзора с просьбой не применять за нарушение сроков вакцинации административную ответственность, сообщила бизнес-омбудсмен Елена Гнетова.

Напомним, в республике действуют жесткие сроки для обязательной вакцинации отдельных групп населения. Главный санитарный врач региона решил, что первой дозой вакцины работодатели должны привить сотрудников до 27 июля, а второй – до 27 августа.

Однако руководители предприятий жалуются в Союз промышленников и предпринимателей. Они утверждают, что при всем желании не могут исполнить требования Роспотребнадзора.

Вакцина в Карелии в дефиците, запись на прививку осуществляется по довольно солидной очереди. На вакцинацию можно записать сотрудников уже после того срока, который обозначен в решении ведомства.

Несоблюдение сроков может грозить серьезными административными штрафами юридическим лицам и ИП. Такими, которые заставят приостановить деятельность. Руководители просят ввести мораторий на наказания, если не смогут вакцинировать 60 процентов сотрудников вовремя. // Фото: med.cap