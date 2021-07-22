22 июля 2021, 14:18
Общество

Из-за дефицита вакцины привить всех сотрудников вовремя не получится

Работодатели Карелии попросили Роспотребнадзор перенести сроки обязательной вакцинации на предприятиях

Работодатели, которых власти обязали привить своих сотрудников от коронавируса, не могут этого сделать. Союз промышленников и предпринимателей Карелии обратился в региональное Управление Роспотребнадзора с просьбой не применять за нарушение сроков вакцинации административную ответственность, сообщила бизнес-омбудсмен Елена Гнетова.

Напомним, в республике действуют жесткие сроки для обязательной вакцинации отдельных групп населения. Главный санитарный врач региона решил, что первой дозой вакцины работодатели должны привить сотрудников до 27 июля, а второй – до 27 августа.

Однако руководители предприятий жалуются в Союз промышленников и предпринимателей. Они утверждают, что при всем желании не могут исполнить требования Роспотребнадзора.

Вакцина в Карелии в дефиците, запись на прививку осуществляется по довольно солидной очереди. На вакцинацию можно записать сотрудников уже после того срока, который обозначен в решении ведомства.

Несоблюдение сроков может грозить серьезными административными штрафами юридическим лицам и ИП. Такими, которые заставят приостановить деятельность. Руководители просят ввести мораторий на наказания, если не смогут вакцинировать 60 процентов сотрудников вовремя. // Фото: med.cap

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Метки: 
новости Карелии
коронавирус
вакцинация