В воздухе Найстенъярви обнаружили множество вредных веществ

Поселок Найстенъярви в Суоярвском районе Карелии удалось отстоять, он не сгорел, хотя угроза для жителей была серьезной. Власти отменили эвакуацию, но оставаться в ряде мест этого населенного пункта все еще опасно. Дело уже не в огне, а в состоянии воздуха. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение, сообщили в ведомстве.

В частности, на Заводской улице, д. 1 превышена предельно допустимая концентрация сразу по нескольким вредным веществам.

Это фенол — 0,019 мг/м3 при гигиеническом нормативе 0,01 мг/м3; бенз(а)пирен — 0,0055 мг/м3 при гигиеническом нормативе 0,000001 мг/м3; взвешенные вещества — 2,3 мг/м3 при гигиеническом нормативе 0,5 мг/м3.

При этом на улице Ленина, д.29 специалисты не выявили превышений предельной концентрации опасных веществ.

Роспотребнадзор проверяет наличие в воздухе фенола, серы диоксида, сероводорода, азота диоксида, оксида углерода, формальдегида, сажифенола, бенз(а)пирена. // Фото: Георгий Чентемиров