22 июля 2021, 12:34
В Суоряви и Пиндушах построят дома для жильцов из аварийного фонда
Глава Карелии подписал распоряжение о выделении земельных участков для новых инвестпроектов
В Пиндушах и Суоярви построят многоквартирные дома для переселения граждан из аварийного фонда. Об этом сообщил в своем аккаунте ВКонтакте глава республики Артур Парфенчиков.
Он, в частности, уточнил, что 22 июля подписал распоряжение о выделении застройщику КСМ земельных участков.
Приводить каких-то подробностей Парфенчиков не стал, отметил только, что на этой земле будут реализованы инвестиционные проекты.
«Стройки надо начинать», - подчеркнул глава Карелии.
Когда именно инвестор начнет строительство домов, неизвестно. Но Парфенчиков отметил качественную и быструю работу обоих муниципалитетов и республиканского Минстроя. Они готовили документы на участки. // Фото: etokirpichi