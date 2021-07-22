В Суоряви и Пиндушах построят дома для жильцов из аварийного фонда

В Пиндушах и Суоярви построят многоквартирные дома для переселения граждан из аварийного фонда. Об этом сообщил в своем аккаунте ВКонтакте глава республики Артур Парфенчиков.

Он, в частности, уточнил, что 22 июля подписал распоряжение о выделении застройщику КСМ земельных участков.



Приводить каких-то подробностей Парфенчиков не стал, отметил только, что на этой земле будут реализованы инвестиционные проекты.

«Стройки надо начинать», - подчеркнул глава Карелии.

Когда именно инвестор начнет строительство домов, неизвестно. Но Парфенчиков отметил качественную и быструю работу обоих муниципалитетов и республиканского Минстроя. Они готовили документы на участки. // Фото: etokirpichi