22 июля 2021, 11:51
Схема движения на Комсомольском проспекте в Петрозаводске изменится
Остановку большегрузного транспорта запретят на участке одной из дорог столицы Карелии
Схема движения автотранспорта на Комсомольском проспекте Петрозаводска изменится с 11 августа. В мэрии сообщили, что большегрузы не смогут останавливаться на участке от Курганского проезда и до Карельского проспекта.
По правой стороне этой дороги поставят соответствующие запрещающие знаки. Они будут предупреждать водителей, двигающихся в сторону Карельского проспекта.
Ограничения должны уменьшить риск аварийных ситуаций, а также увеличить пропускную способность автомагистрали, считают власти.
Администрация Петрозаводска обратилась к водителям с просьбой быть внимательными. // Фото: golvestnik