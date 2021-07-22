Схема движения на Комсомольском проспекте в Петрозаводске изменится

Схема движения автотранспорта на Комсомольском проспекте Петрозаводска изменится с 11 августа. В мэрии сообщили, что большегрузы не смогут останавливаться на участке от Курганского проезда и до Карельского проспекта.

По правой стороне этой дороги поставят соответствующие запрещающие знаки. Они будут предупреждать водителей, двигающихся в сторону Карельского проспекта.

Ограничения должны уменьшить риск аварийных ситуаций, а также увеличить пропускную способность автомагистрали, считают власти.

Администрация Петрозаводска обратилась к водителям с просьбой быть внимательными. // Фото: golvestnik