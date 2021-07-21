Парфенчиков попросил у Путина 100 миллионов на борьбу с пожарами

Глава региона Артур Парфенчиков попросил президента Владимира Путина о финансовой помощи для борьбы с природными пожарами, пишет РИА Новости. Губернатор попросил 100 миллионов из резервного фонда правительства для авиапатрулирования и тушения лесных пожаров. Свою просьбу глава региона озвучил на совещании президента с членами правительства.

Парфенчиков сообщил, что после небольшой передышки и похолодания с воскресенья начнется повышение температуры. По прогнозам метеорологов, теплая погода сохранится и в августе.

В настоящее время авиапатрулирование ведется за счет резервного фонда правительства Карелии, так как соответствующий федеральный ресурс израсходовали в июне – начале июля.

Парфенчиков доложил Путину, что пожары в лесах удалось стабилизировать на площади 7,2 тысячи гектаров. Глава региона считает, что локализовать пожары возможно к вечеру субботы.

В настоящее время в республике действует режим ЧС. По данным на 16 часов 21 июля, в республике зафиксировано 32 действующих лесных пожара на площади 7 399 га, 15 пожаров на площади 1010 га было локализовано. (фото mymsk.online)