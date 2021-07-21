Россиянам разрешили не ставить в паспорт штампы о браке и детях

В России отменили обязательные отметки о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эти штампы можно будет поставить по желанию владельца паспорта.

Обязательными остались только штампы о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности. (фото gosuslugi-official.help)