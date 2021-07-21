Управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч за газовую котельную

Городская прокуратура проверила одну из управляющих компаний Петрозаводска, в зоне ответственности которой многоквартирный дом с блочно-модульной котельной. Объекты газоснабжения и газопотребления были переданы организации в составе общего имущества.

Как выяснил надзорный орган, у объектов не было регистрации в госреестре опасных производственных объектов. Они эксплуатировались без лицензии и договора на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями. Также отсутствовал договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Постановлением главного госинспектора отдела промышленной безопасности по Карелии Северо-Западного управления Ростехнадзора управляющую компанию признали виновной. Организации назначен штраф в 250 тысяч рублей. Постановление о штрафе в законную силу не вступило. Жилищная компания устраняет выявленные нарушения. (фото kubnews.ru)