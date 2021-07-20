Площадь лесных пожаров увеличилась в Карелии до 6,4 тысяч га

По данным на три часа дня 20 июля в Карелии зарегистрировано 38 лесных пожаров на площади 6 479 га. Вечером 19 июля пожаров было 23 на площади 5145 га.

Очаги зафиксированы в Олонецком, Прионежском, Муезерском, Пудожском, Беломорском, Лахденпохском, Сортавальском, Калевальском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском районах. Локализовано 25 пожаров на площади 77 га, сообщили в пресс-службе губернатора.

К тушению природных пожаров привлечено около 700 человек и 150 единиц техники. Дополнительно 21 июля будут привлечены 100 человек Минобороны России.

В Суоярвском и Сегежском районах введены режимы ЧС, в Пряжинском районе режим ЧС введен на территории Эссойльского поселения. С 14 июля по всей Карелии введен режим повышенной готовности. (фото vk.com)