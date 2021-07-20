20 июля 2021, 18:51
Происшествия

Площадь лесных пожаров увеличилась в Карелии до 6,4 тысяч га

В среду к тушению природных пожаров привлекут силы Минобороны

По данным на три часа дня 20 июля в Карелии зарегистрировано 38 лесных пожаров на площади 6 479 га. Вечером 19 июля пожаров было 23 на площади 5145 га.

Очаги зафиксированы в Олонецком, Прионежском, Муезерском, Пудожском, Беломорском, Лахденпохском, Сортавальском, Калевальском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском районах. Локализовано 25 пожаров на площади 77 га, сообщили в пресс-службе губернатора.

К тушению природных пожаров привлечено около 700 человек и 150 единиц техники. Дополнительно 21 июля будут привлечены 100 человек Минобороны России.

В Суоярвском и Сегежском районах введены режимы ЧС, в Пряжинском районе режим ЧС введен на территории Эссойльского поселения. С 14 июля по всей Карелии введен режим повышенной готовности. (фото vk.com)

Ранее в этом сюжете:

Шойгу отправил военные вертолеты тушить лесные пожары в Карелии
подробнее...
Торфяники загорелись под Рабочеостровском
подробнее...
В Карелии открыт центр добровольческой помощи пожарным
подробнее...
Евгений Зиничев дал оценку происходящему в Найстенъярви
подробнее...
Министр МЧС Зиничев проводит совещание на месте пожара в Карелии
подробнее...
Министр МЧС России прибыл в Карелию: фото и видео с места события
подробнее...
В Карелии ожидают прибытия министра МЧС России
подробнее...
Жители Найстенъярви просят: «Спасите нашу родину!»
подробнее...
С начала сезона на территории республики возникло 240 лесных пожаров
подробнее...
Спасение угорающих. Почему жители Найстенъярви возненавидели власть
подробнее...
Жители Найстенъярви: «Помогите спасти родину замечательных людей»
подробнее...
В двух районах Карелии призывают добровольцев для тушения пожаров
подробнее...
Трое пожарных пострадали во время борьбы с огнем в Суоярвском районе
подробнее...
Огонь от лесных пожаров угрожает поселку Суоёки в Суоярвском районе
подробнее...
Трассу «Кола» снова перекрыли из-за бушующего лесного пожара
подробнее...
Чиновникам поручили скосить траву и убрать мусор из-за угрозы пожаров
подробнее...
На помощь горящей Карелии прибыли десантники из Архангельской области
подробнее...
ГИБДД провела несколько сотен автомобилей сквозь задымленную «Колу»
подробнее...
Глава Карелии поручил облететь территорию и составить план тушения
подробнее...
Отряды пожарных из других регионов прибывают в Карелию
подробнее...
Мэр заверил, что пожары не опасны для Петрозаводска, люди возмущены
подробнее...
Движение на трассе «Кола» восстановили глубокой ночью
подробнее...
Найстенъярви чудом удалось отстоять, но пожаров становится все больше
подробнее...
Волонтеры покинули поселок Найстенъярви и больше не могут помочь
подробнее...
На трассе «Кола» закрыли движение из-за дыма от пожаров
подробнее...
Огонь ворвался на улицы Найстенъярви, людей срочно эвакуируют
подробнее...
Пожары в Карелии видны из космоса, в МЧС советуют закрывать окна
подробнее...
В Карелии на данный момент борются с 22 лесными пожарами
подробнее...
Артур Парфенчиков попросил не выходить на улицу и не ходить в леса
подробнее...
В Сегежском районе из-за разгула огня в лесах ввели режим ЧС
подробнее...
Жителям Петрозаводска объяснили, что запах гари для них не опасен
подробнее...
Огонь охватил леса Сегежского района, власти ввели режим ЧС
подробнее...
Силы МЧС брошены на тушение горящего леса под Петрозаводском
подробнее...
В Эссойле ввели режим ЧС из-за крупного лесного пожара
подробнее...
Дым от лесных пожаров окутал Петрозаводск
подробнее...
Жителей Найстенъярви эвакуировали из-за лесного пожара
подробнее...
Режим ЧС введен в Суоярвском районе Карелии
подробнее...
Обсудить
просмотр
190564
Метки: 
лесной пожар
новости Карелии
ЧС
Минобороны