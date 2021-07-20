20 июля 2021, 07:23
Происшествия

С начала сезона на территории республики возникло 240 лесных пожаров

Общая площадь пожаров в республике составила 6931 гектар

Правительство Карелии опубликовало сводку о лесопожарной обстановке по состоянию на вечер 19 июля.

На текущий момент  в регионе действует 23 лесных пожара на площади 5 145 га. Показатели пожарной опасности, а также площади пожаров превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. Одной из причин стало впервые в истории в Карелии установившееся природное явление - атмосферная засуха.

На текущий момент локализовано 15 пожаров на площади 136 га.

В соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров к тушению привлечены 387 человек и 77 единиц техники.

Особое внимание уделено крупным пожарам, действующим в Суоярвском, Сегежском и Пряжинском районах. В Суоярвском и Сегежском районах введены режимы ЧС, в Пряжинском районе введен режим ЧС на территории Эссойльского сельского поселения.

Суоярвский район

Крупный лесной пожар, действующий на территории Суоярвского района в Найстенъярвском лесничестве (в квартале 64) на площади около 800 га. Пожар возник  на полосе отвода железной дороги. Потенциальная угроза п. Найстенъярви и (пострадало от огня 3 нежилых дома и 2 хозпостройки) и п. Суоёки. В связи с угрозой перехода лесного пожара на населенный пункт постановлением Администрации Суоярвского района с 00 часов 20 минут 15 июля на территории района введен режим ЧС. К тушению пожара привлечены: 4 человека Карельского центра и 2 единицы техники, 30 арендаторов и 7 единиц техники, 40 добровольцев, сотрудники МЧС России Невского спасательного центра в количестве 100 человек, 4 сотрудника ОПС и 2 единицы техники, 3 пожарных поезда, работал вертолет Ми-8 с водосливным устройством. 21 июля будут направлены 24 специалиста ФБУ «Авиалесоохрана».

18 июля тушение осложнилось сильным, порывистым ветром со сменой направления. В результате огонь перешел через участки, где были созданы минерализованные полосы (ширина полос 4-5 метров) и проведен отжиг.

Произведена опашка западной, восточной и южной кромки пожара, возле п. Найстенъярви созданы минерализованные полосы на протяжении 2 км, произведен отжиг. Планируется создание минерализованных полос по восточной и северо-восточной кромке и отжиг, пролив западной кромки с помощью пожарного поезда.

Проведено оповещение жителей, произведена эвакуация населения станции Найстенъярви и поселка Настенъяраи.

Сегежский район

Крупный лесной пожар, действующий на территории Сегежского района в Волдозерском лесничестве на площади 1200 га. Угрозы населенным пунктам  (9.00 утра) СНТ «Ручеек», СНТ «Медвежье» и п. Волдозеро нет. Произведена опашка вокруг СНТ «Ручеек» и СНТ «Медвежье». На тушении пожара задействованы 6 человек Карельского центра и 2 единицы техники, 85 человек арендаторов и 7 единиц техники, 30 добровольцев, 20 сотрудников МЧС и 2 единицы техники, 4 сотрудника ОПС и 2 единицы техники.

Западная кромка пожара проливается с помощью пожарного поезда, по южной и северной кромкам созданы минерализованные полосы, произведен отжиг на протяжении 1 км. Планируется создание минерализованных полос по всем кромкам и отжиг.

Крупный лесной пожар действует на территории Сегежского района в 444 квартале Попов-Порожского лесничества на площади 300 га. Угрозы населенным пунктам нет. К тушению пожара привлечены 6 человек Карельского центра и 2 единицы техники, 6 человек арендаторов и 7 единиц техники, 30 добровольцев, 20 сотрудников МЧС и 2 единицы техники, 4 сотрудника ОПС и 2 единицы техники, 1 пожарный поезд. Произведена опашка северо-восточной и южной кромки пожара, западная кромка проливается с помощью пожарного поезда. Планируется создание минерализованных полос и отжиг по восточной кромке.

Пряжинский район

Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 102 Сяпсинского лесничества на площади 590 га. Потенциальная угроза населенным пунктам СНТ «Руга» и д. Кудама устранена (на 9.00). К тушению пожара привлечены 5 человек Карельского центра и 2 единицы техники, 30 человек от арендаторов и  2 единиц техники, 12 добровольцев.

17 июля на тушении работал вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Произведена опашка и отжиг с восточной и южной сторон на протяжении 3,5 км (в направлении населенных пунктов Кудама и Руга). Планируется создание минерализованных полос по восточной и западной кромке для дальнейшего отжига. Дополнительно необходимо 2 трактора.

Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 68 Сямозерского лесничества на площади 150 га. К тушению привлечены 5 человек и 3 единицы техники, 10 добровольцев. 19 июля к тушению привлечены специалисты Единого лесопожарного центра Архангельской области с оборудованием. Дополнительно направлено 2 бульдозера АО «ВАД» и 1 трактор с плугом Центра. Планируется создание минерализованных полос по восточной и западной кромке для дальнейшего отжига.

Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 130 Сяпсинского лесничества на площади 60 га. К тушению привлечены 3 человека и 1 единица техники. Дополнительно на место пожара 17 июля направлен 1 бульдозер для опашки. Произведено уширение естественной преграды (дороги) до 10 метров по северо-восточной кромке. Планируется создание минерализованных полос и отжига по северной и западной кромке. По южной кромке имеется естественная преграда - водные объекты. 19 июля к тушению привлечены 8 специалистов Единого лесопожарного центра Архангельской области с оборудованием. Необходимо дополнительно 2 трактора.

Лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 4 Сяпсинского лесничества (авиационная зона) на площади 160 га. Ведется опашка трактором. Привлечено к тушению пожара 6 человек и 1 единица техники. 19 июля к тушению привлечены  специалисты Единого лесопожарного центра Архангельской области с оборудованием.

Пожар перешел на территорию Кондопожского района. Для локализации пожара планируется применить трактор Форест и привести дальнейший отжиг.

Произведена опашка экскаватором южной кромки пожара. Планируется создание минерализованных полос и отжиг с восточной и северо-восточной стороны.

Муезерский район

Крупный лесной пожар действует в квартале 3 Суккозерского лесничества, авиазона. Площадь 700 га. Место труднодоступное, на пожаре работает 27 человек (12 – специалисты Центра, 15 – арендатор), технику доставить сложно. В ночь на 18.07.2021 проведен отжиг от естественных водных преград, ведется строительство лесной дороги (5 км) для доставки техники и дальнейшего создания минерализованных полос. Имеется множество естественных преград (водных объектов)

Угрозы населенным пунктам нет. Планируется создание минерализованных полос и отжиг, тушение осложняется порывистым ветром.

Крупный лесной пожар действует в квартале 9 Ругозерского лесничества. Площадь 60 га. На пожаре работает  11 человек (8 – Центр, 3 – привлеченные), трактор с плугом, по восточной кромке проложены минполосы. Планируется создание минерализованных полос по северной и западной кромкам и отжиг.

По другим районам

По состоянию на 15:00 19 июля на территории Беломорского района 7 лесных пожаров на общей площади 213 га, один из пожаров площадью 170 га на болоте. К тушению пожаров привлечены 27 человек и 6 единиц техники. Пожары находятся в удаленных районах. Угрозы населенным пунктам нет.

На территории Кончезерского участкового лесничества Кондопожского лесничества на утро 19 июля локализован лесной пожар на площади 31 га. На пожаре работают 6 человек и 2 единицы техники. Также на пожаре работают добровольцы, 18 июля был привлечен 51 человек.

На территории Калевальского района действует 4 лесных пожара на площади 780 га, на пожарах работают 37 человек. После прохождения дождей действующая кромка пожаров значительно уменьшилась и составляет от 50 до150 метров.

На территории Медвежьегорского района локализовано два лесных пожара на площади 6,6 га. К тушению пожаров привлечены 18 человек и 4 единицы техники.

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