19 июля 2021, 22:12
Происшествия

Петрозаводчан предупредили о падающем шифере

Кровельное покрытие срывается с высоты и кусками разлетается по округе

Зимой – срывающиеся с высоты сосульки и глыбы льда, а летом – падающие деревья и шифер.

Читательница «Петрозаводск говорит» предупредила жителей карельской столицы об опасности падающего покрытия с кровли.  

«Володарского, 20. Осыпается шифер. Возможен сход шифера на голову»,

- написала Мария, приложив несколько фотографий.

На снимках двухэтажное деревянное строение, в котором судя по всему, был пожар. Кровельное покрытие кусками валяется на газоне и тротуаре. Рядом со зданием нет никаких предупредительных лент или других ограждений.

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Метки: 
шифер
кровля
новости петрозаводска