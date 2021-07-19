Петрозаводчан предупредили о падающем шифере

Зимой – срывающиеся с высоты сосульки и глыбы льда, а летом – падающие деревья и шифер.

Читательница «Петрозаводск говорит» предупредила жителей карельской столицы об опасности падающего покрытия с кровли.

«Володарского, 20. Осыпается шифер. Возможен сход шифера на голову»,

- написала Мария, приложив несколько фотографий.

На снимках двухэтажное деревянное строение, в котором судя по всему, был пожар. Кровельное покрытие кусками валяется на газоне и тротуаре. Рядом со зданием нет никаких предупредительных лент или других ограждений.