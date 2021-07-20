Пьяный мужчина жестоко избил пожилую мать и лег спать

Соседи почувствовали запах дыма, который расползался по дому из одной из квартир. Обеспокоенные петрозаводчане вызвали пожарных и скорую помощь. Медики осмотрели пожилую женщину, находившуюся в квартире, и настояли на госпитализации. Сообщение о травмах позднее передали из лечебного учреждения в полицию. По словам 71-летней потерпевшей повреждения ей нанес 46-летний сын, сообщает МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска выяснили, что мужчина выпивал, в какой-то момент он зашел в комнату к матери и стал ее о чем-то расспрашивать. Пожилая петрозаводчанка дремала. Из-за плохого самочувствия и сонного состояния она не сразу поняла, что от нее хотят. Пенсионерка попыталась переспросить, но в ответ ее более восьми раз ударили ногами и руками. После этого сын ушел спать, забыв на включенной плите сковороду с курицей. Пенсионерка тоже легла спать.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчину, напавшего на мать, задержали. Он признал вину. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. (фото kaliningrad.bezformata.com)