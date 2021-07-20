20 июля 2021, 16:30
Происшествия

Торфяники загорелись под Рабочеостровском

Спасатели в третий раз выезжают тушить торф на севере Карелии

Рядом с поселком Рабочеостровск горит торф. О возгорании сообщает группа госкомитета региона по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На Попов остров пожарные выезжают в третий раз, огонь поднимается из торфа. Тушили дважды по 300 кв. м, сейчас тушат 60 кв. м. Расстояние до ближайшего населенного пункта всего 350 метров. В некоторых местах огонь сдерживают скалы.

В тушении огня задействованы две автоцистерны. В места, куда подъехать невозможно, пожарные проходят с ранцами с водой. Работает семь человек.

Также в минувшие выходные лесной пожар вспыхнул в Кемском районе. По сообщению паблика районной администрации, причина пожара – местное население. Когда пожар был обнаружен, его площадь составляла 4 га, на момент локализации огонь расползся на 16 га. Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщил в своем аккаунте, что виновных в пожаре ищут.

«По камерам зафиксированы номера проезжавших за предыдущий период машин, так что круг подозреваемых в небрежном обращении с огнем будет постепенно сужаться. Ориентировочный размер ущерба может превысить полтора миллиона рублей», - написал чиновник. (фото скриншот видео vk.com, vk.com)

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Дмитрий Петров