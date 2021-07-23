Из-за пожаров парламент Карелии соберется на экстренное заседание

Законодательное собрание республики проведет внеочередное заседание. Когда именно, точно неизвестно, в парламенте обещали сообщить о времени и дате дополнительно.

Предметом экстренного обсуждения станет перераспределение средств бюджета. О том, что это нужно сделать, договорились спикер ЗС Элиссан Шандалович и глава республики Артур Парфенчиков.

На ликвидацию охвативших Карелию пожаров нужно выделить дополнительные средства и ресурсы. Необходимы деньги и для других социально важных нужд.

Элиссан Шандалович отметил, что в сложившейся ситуации следует мобилизовать все усилия и скоординировать работу различных органов власти в Карелии. Ведь республика в опасности из-за природных пожаров.