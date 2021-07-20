Министр МЧС Зиничев проводит совещание на месте пожара в Карелии

Как мы сообщали ранее, в Карелию, в поселок Найстенъярви прибыл министр МЧМ России Евгений Зиничев. Вместе с ним также прибыл глава Рослесхоза Иван Советников.

В охваченном огнем поселке также находится глава Карелии Артур Пафенчиков. Здесь же был замечен министр минприроды Карелии Алексей Щепин.

Поначалу для высоких гостей провели нечто вроде «экскурсии»: российскому министру рассказали, как начался пожар, как его тушили, как огонь перескочил минерализованную полосу.

В частности, рассказали, что людей эвакуировали в четверг, что, как мы знаем, не совсем правда. Зиничев пообщался с пожарными, которые работают на полосе отвода.

Сейчас совещание на месте, прессу попросили отойти.

В настоящий момент открытого огня в лесу не видно, задымления тоже особо нет.