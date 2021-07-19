Глава Карелии поручил облететь территорию и составить план тушения

На заседании комиссии по ЧС 19 июля приняли ряд организационных решений, которые должны помочь справиться с полыхающими в регионе природными пожарами. В пресс-службе правительства сообщили, что глава Карелии Артур Парфенчиков поручил оперативно облететь территорию, проанализировать все данные и подготовить план тушения лесных пожаров.

«На основании этого планирования и результатов воздушной разведки мы должны максимально эффективно использовать федеральную помощь там, где сейчас это крайне необходимо», − заявил глава республики.

Напомним, в Карелию 19 июля прибыла помощь из соседних регионов. Это 100 человек личного состава из Невского спасательного центра, пожарные из Архангельской, Мурманской, Вологодской областей.

При этом огонь не отступает, люди в соцсетях делятся страшными фотографиями и кадрами с места событий. В частности, на стене Суоярвского лесничества разместили ролик о пожарах, обозначив, что здесь настоящий ад.

Парфенчиков также попросил дополнительно скоординировать добровольцев. Он поручил оказывать волонтерам максимальную помощь. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте, видео: Суоярвское лесничество