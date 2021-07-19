Чиновникам поручили скосить траву и убрать мусор из-за угрозы пожаров

В населенных пунктах Карелии необходимо провести максимальную противопожарную подготовку. Такое поручение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности дал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Опыт работы в последние дни в разных населенных пунктах, в том числе в Найстенъярви, показал, что такая подготовка крайне необходима. Наша главная задача сегодня - не допустить подход огня к населенным пунктам»,

- приводит его слова пресс-служба главы.

Городским и районным администрациям поручили скосить траву, удалить мусор с окраин, расчистить проезды для спецтехники, сформировать отряды добровольцев. (фото hd01.ru)