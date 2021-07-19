«ТНС энерго Карелия»: как получить или продлить льготу

«ТНС энерго Карелия» регулярно информирует и консультирует клиентов о возможности получения мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, порядку получения или продления ежемесячной денежной компенсации (ЕДК).

Согласно действующему законодательству*, гражданам, проживающим на территории Республики Карелия, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленные законами РФ и Республики Карелия, предоставляются в денежной форме в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если иное не установлено нормативно-правовой базой.

Расчет размера ЕДК производит Центр социальной работы (ГКУСЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия» – ЦСР).

Для установления размера компенсации используются сведения, предоставляемые организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги: поставщиками ресурса, управляющими компаниями и т.п.

Выплаты ЦСР производит через кредитные организации или «Почту России».

При первичном получении клиентом «льготной» категории специалисты «ТНС энерго Карелия» сверяют информацию в базе данных с фактической информацией о регистрации. Для этого необходимо предъявить паспорт с отметкой о регистрации либо свидетельство о временной регистрации. Также потребуется справка о составе семьи по адресу получения льготы или другие сведения, например, о числе проживающих, количестве комнат в жилом помещении, степени благоустройства – эти данные отражаются на размере установленного норматива, от которого зависит сумма ЕДК.

В случае смены места жительства либо изменения состава семьи получателю компенсации необходимо в кратчайшие сроки предоставить в «ТНС энерго Карелия» подтверждающие документы.

Свидетельство о присвоении/продлении «льготы» (удостоверение ветерана труда, справку об инвалидности и т.п.) предоставлять не требуется. Задача получателя – своевременно уведомить ЦСР о продлении «льготы», перемене места жительства и т.п. На основании этих данных производится расчет ЕДК.

При этом необходимо помнить, что при наличии задолженности Центр социальной работы приостанавливает выплаты. Однако, начисления отражаются в счетах и возобновляются по факту погашения долга.

Мы рекомендуем клиентам соблюдать платежную дисциплину – это выгодно. Своевременное внесение платежа – залог получения компенсации на оплату услуг ЖКХ получателями льгот; остальные потребители избавляют себя от такой лишней траты, как пени,

– комментирует начальник Департамента управления реализацией «ТНС энерго Карелия» Илья Акулов.

* Закон РК от 26.11.2009 N 1343-ЗРК «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Карелия»