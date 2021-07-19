«ТНС энерго Карелия»: как получить или продлить льготу
«ТНС энерго Карелия» регулярно информирует и консультирует клиентов о возможности получения мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, порядку получения или продления ежемесячной денежной компенсации (ЕДК).
Согласно действующему законодательству*, гражданам, проживающим на территории Республики Карелия, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленные законами РФ и Республики Карелия, предоставляются в денежной форме в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если иное не установлено нормативно-правовой базой.
Расчет размера ЕДК производит Центр социальной работы (ГКУСЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия» – ЦСР).
Для установления размера компенсации используются сведения, предоставляемые организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги: поставщиками ресурса, управляющими компаниями и т.п.
Выплаты ЦСР производит через кредитные организации или «Почту России».
При первичном получении клиентом «льготной» категории специалисты «ТНС энерго Карелия» сверяют информацию в базе данных с фактической информацией о регистрации. Для этого необходимо предъявить паспорт с отметкой о регистрации либо свидетельство о временной регистрации. Также потребуется справка о составе семьи по адресу получения льготы или другие сведения, например, о числе проживающих, количестве комнат в жилом помещении, степени благоустройства – эти данные отражаются на размере установленного норматива, от которого зависит сумма ЕДК.
В случае смены места жительства либо изменения состава семьи получателю компенсации необходимо в кратчайшие сроки предоставить в «ТНС энерго Карелия» подтверждающие документы.
Свидетельство о присвоении/продлении «льготы» (удостоверение ветерана труда, справку об инвалидности и т.п.) предоставлять не требуется. Задача получателя – своевременно уведомить ЦСР о продлении «льготы», перемене места жительства и т.п. На основании этих данных производится расчет ЕДК.
При этом необходимо помнить, что при наличии задолженности Центр социальной работы приостанавливает выплаты. Однако, начисления отражаются в счетах и возобновляются по факту погашения долга.
Мы рекомендуем клиентам соблюдать платежную дисциплину – это выгодно. Своевременное внесение платежа – залог получения компенсации на оплату услуг ЖКХ получателями льгот; остальные потребители избавляют себя от такой лишней траты, как пени,
– комментирует начальник Департамента управления реализацией «ТНС энерго Карелия» Илья Акулов.
* Закон РК от 26.11.2009 N 1343-ЗРК «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Карелия»