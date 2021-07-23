Площадь лесных пожаров в Карелии стала меньше, их число тоже снизилось

В Карелии на 23 июля, пятницу, бушует 21 природный пожар. Леса горят в девяти районах республики на площади 8 702,1 гектара, сообщили в МЧС по региону.

На данный момент удалось локализовать семь лесных пожаров на площади 238,1 гектара. Однако активно горят 360 гектаров леса.

С огнем борются 1 139 человек и 197 единиц техники. Это в том числе и четыре вертолета Ми-8. Они уже 278 раз сбрасывали воду на горящие леса.

За сутки площадь возгорания получилось сократить. В том числе помогли и начавшиеся дожди.

Однако карельским лесам все еще угрожает огонь. Синоптики прогнозируют возвращение жары. Во всех лесах республики действует режим чрезвычайной ситуации. // Фото: МЧС