На оживленном перекрестке в Петрозаводске появится светофор

В Петрозаводске монтируют еще один светофор. Его поставят на перекрестке улиц Еремеева и Кирова, сообщили в мэрии.

В данный момент работы уже начались, пока меняют бортовой камень вокруг тротуара. Работы должны завершится к 31 августа, так оговорено в контракте.

Власти полагают, что в результате нерегулируемый переход станет безопаснее для пешеходов. Рядом находятся поликлиника и школа, так что это особенно важно.

Светофор установят по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Мэрия просит горожан быть внимательнее и отнестись к неудобствам с пониманием. // Фото: администрация Петрозаводска