23 июля 2021, 11:52
На оживленном перекрестке в Петрозаводске появится светофор
Новый объект устанавливают на пересечении улиц Еремеева и Кирова
В Петрозаводске монтируют еще один светофор. Его поставят на перекрестке улиц Еремеева и Кирова, сообщили в мэрии.
В данный момент работы уже начались, пока меняют бортовой камень вокруг тротуара. Работы должны завершится к 31 августа, так оговорено в контракте.
Власти полагают, что в результате нерегулируемый переход станет безопаснее для пешеходов. Рядом находятся поликлиника и школа, так что это особенно важно.
Светофор установят по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Мэрия просит горожан быть внимательнее и отнестись к неудобствам с пониманием. // Фото: администрация Петрозаводска