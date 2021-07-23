Больше 10 млн рублей долгов по зарплате вернули работникам предприятия

Работники одного из промышленных предприятий республики наконец смогли получить зарплату. Долг перед 126 сотрудниками составлял больше 10 миллионов рублей, сообщили в УФССП РФ по Карелии.

Какое именно предприятие столько задолжало своим работникам, в ведомстве не сообщили. Известно лишь, что оно промышленное, находится в Кондопожском районе.

Пришлось арестовать и продать имущество компании: шесть единиц дорогой спецтехники. Стоимость погрузчика JOHN DEERE, самосвала, гусеничных экскаваторов HITACHI и фронтального погрузчика HITACHI CONCTRUCTION составила без малого шесть миллионов рублей.

Остальную сумму задолженности вернули, обратив взыскание на банковские счета организации. На данный момент долг по оплате труда полностью погашен. \\Фото: insales