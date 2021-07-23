23 июля 2021, 10:02
Общество

Больше 10 млн рублей долгов по зарплате вернули работникам предприятия

Судебные приставы взыскали задолженность перед 126 сотрудниками одной из компаний Карелии

Работники одного из промышленных предприятий республики наконец смогли получить зарплату. Долг перед 126 сотрудниками составлял больше 10 миллионов рублей, сообщили в УФССП РФ по Карелии.

Какое именно предприятие столько задолжало своим работникам, в ведомстве не сообщили. Известно лишь, что оно промышленное, находится в Кондопожском районе.

Пришлось арестовать и продать имущество компании: шесть единиц дорогой спецтехники. Стоимость погрузчика JOHN DEERE, самосвала, гусеничных экскаваторов HITACHI и фронтального погрузчика HITACHI CONCTRUCTION составила без малого шесть миллионов рублей.

Остальную сумму задолженности вернули, обратив взыскание на банковские счета организации. На данный момент долг по оплате труда полностью погашен. \\Фото: insales

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Метки: 
новости Карелии
Кондопожский район
судебные приставы
долги по зарплате