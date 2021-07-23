Пожар около поселка Нелгомозеро удалось локализовать

Вечером 22 июля буквально всем миром удалось остановить лесной пожар, который подступил к Нелгомозеру. Пламенем была охвачена площадь больше 100 гектаров. Огонь локализовали примерно в 23:00, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Пожарные использовали особенности природного ландшафта. Они построили плотину и направили на грунт воды маленькой речки. На месте побывал и глава республики Артур Парфенчиков. Он на следующий день в соцсетях поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации пожара.

«Это большая победа. Я вчера лично сказал людям и повторяю сегодня: спасибо большое пожарным, спасателям, бойцам Минобороны, ребятам из лесоохраны и каждому добровольцу, кто помогает, за все, что вы делаете для спасения лесов республики», - сказал руководитель Карелии.

Что касается пожара рядом с Нелгомозером, он начал интенсивно распространяться с 18 июля. Огонь шел из Пряжинского района. В тушении помогла в том числе погода, а также силы арендаторов леса. Общими усилиями создали минерализованную полосу, чтобы предотвратить распространение огня.

На данный момент все открытые участки горения потушили, но задымление еще есть. Кромку пожара проливают водой.

За минувшие сутки в Карелии ликвидировали 11 лесных пожаров, в том числе два крупных, на площади больше 900 гектаров. // Фото: правительство Карелии