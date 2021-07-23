23 июля 2021, 13:57
На дорогах Карелии будут активно искать пьяных водителей
Рейды Госавтоинспекции будут проходить в течение четырех дней
Сотрудники Госавтоинспекции республики в очередной раз решили проверить автомобилистов на трезвость. Рейды запланированы на 23-26 июля, сообщили в ведомстве.
В частности, в Прионежском районе 24 июля будут дежурить группы нарядов ДПС. Они станут останавливать водителей и выяснять, в каком виде те находятся за рулем.
В Госавтоинспекции напомнили, что алкоголь еще долгое время сохраняется в организме после того, как его употребили. Так что в выходные лучше не рисковать тем, кто в будни запланировал поездку. // Фото: elets-adm.ru