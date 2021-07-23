На дорогах Карелии будут активно искать пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции республики в очередной раз решили проверить автомобилистов на трезвость. Рейды запланированы на 23-26 июля, сообщили в ведомстве.

В частности, в Прионежском районе 24 июля будут дежурить группы нарядов ДПС. Они станут останавливать водителей и выяснять, в каком виде те находятся за рулем.

В Госавтоинспекции напомнили, что алкоголь еще долгое время сохраняется в организме после того, как его употребили. Так что в выходные лучше не рисковать тем, кто в будни запланировал поездку. // Фото: elets-adm.ru