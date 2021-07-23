Власти Петрозаводска и республики заключили соглашение с Tele2

Tele2, администрация Петрозаводска и министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелии подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры столицы региона.

Соглашение подписали директор петрозаводского филиала Tele2 Андрей Зыкин, исполняющий обязанности министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелии Дмитрий Кондрашин, а также глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский. Цель сотрудничества – наладить механизмы взаимодействия в процессе реализации инвестиционных проектов в области развития услуг связи на территории Петрозаводска. Срок действия соглашения рассчитан на 5 лет.

Власти Петрозаводска и Республики намерены поддерживать строительство инфраструктуры для развития услуг связи, создавать благоприятные условия в оформлении земельных участков или заключении договоров для строительства объектов связи. В том числе поддерживать проекты по внедрению опор двойного назначения, что особенно актуально в Петрозаводске. Оператор в свою очередь будет активно инвестировать в развитие инфраструктуры, содействуя таким образом, внедрению удобных для населения цифровых сервисов.

Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала Tele2:

Соглашение – это еще один шаг к созданию более эффективных механизмов взаимодействия с властями республики. Совместная работа всегда приводит к более впечатляющим результатам. Мы это видели недавно, когда совместно с Ростелекомом, РТРС и при содействии местных властей смогли обеспечить проводным и мобильным интернетом удаленный от районных центров поселок Реболы. В 2021 году Tele2 стала первым мобильным оператором, предоставившим услуги связи в малонаселенном и труднодоступном сельском поселении. И это, безусловно, результат совместных действий.

Технические специалисты Tele2 постоянно отслеживают показатели нагрузки на сеть. На основе данных планируют запуск новых станций там, где клиентам они действительно нужны.

Планомерная модернизация инфраструктуры Tele2 в Петрозаводске позволяет с учетом возросшего трафика сохранить высокий уровень качества связи для потребителей. Так, в первой половине 2021 года технические специалисты компании запустили базовую станцию с поддержкой 4G-интернета в южной части Петрозаводска на Кукковке – крупном жилом районе города.

Новый уровень качества связи стал доступен петрозаводчанам и на территории жилых кварталов в районе улиц Связи и Владимирской. Ширина канала в сети 4G позволяет обеспечить высокие скорости мобильного интернета на устройствах клиентов.

В 2020 году специалисты оператора обеспечили покрытие внутри крупного отеля «Космос» и торгово-развлекательного комплекса «Лотос Plaza» в Петрозаводске. В целом оператор добавил оборудование для работы в стандарте LTE на всех базовых станциях Карелии. В результате мобильный интернет теперь везде, где есть связь Tele2.