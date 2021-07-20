20 июля 2021, 08:15
Происшествия

Жители Найстенъярви просят: «Спасите нашу родину!»

На чемоданах сидят жители поселков Тойвола и Суоёки, куда может добраться огонь

Вчера вечером жители поселка Найстенъярви опубликовали новую мольбу о помощи. Они просят власти незамедлительно отдать приказ прибывшим отрядам МЧС приступить к работе. «Спасите нашу родину!», - говорится в посте, пишет паблик «Наш город Суоярви».

По информации местных жителей, уже сидят на чемоданах жители поселков Тойвола и Суоёки, куда может добраться огонь.

Шестой день не прекращается борьба добровольцев из числа жителей посёлка и волонтёров из других населённых пунктов, а также малочисленного состава спасательных бригад МЧС, с огнём от лесных пожаров, которые бушуют вблизи посёлка Найстенъярви Суоярвского района, пишут авторы обращения к СМИ и органам власти.

«Высокие чиновники лишь отчитываются о поступающей помощи из других регионов, областей, населённых пунктов, но никакой помощи на данный момент так и нет — колонна, состоящая из многочисленной техники и сотни человек личного состава, приехала около 15 часов в посёлок Найстенъярви и спустя 4 часа даже не предприняли ни одной попытки для помощи в тушении огня. Мужчины и женщины посёлка днём и ночью продолжают неравный бой без специальных средств борьбы с огнём и СИЗ. Помощь от нескольких единиц поарной техники, поезда и нескольких вылетов вертолёта катастрофически не хватает».

Обращается внимание на то, что нужна срочная помощь и ближайшим посёлкам Суоёки и Тойвола: ветер направляет пожар в стороны от очага, и посёлки с гораздо меньшим населением рискуют исчезнуть полностью.

«Пожалуйста, помогите спасти родину замечательных людей, которые совсем не заслужили оказаться в такой ситуации. Окажите посильную помощь: отдайте приказы личному составу спасательных бригад немедленно приступить к тушению пожара; сменить уставших от тушения, голода, жажды и отсутствия сна добровольцев, дать возможность отдохнуть и набраться сил; организовать подвоз чистой питьевой воды; организовать сбор добровольческих бригад и с дальнейшим подвозом в критические зоны, где есть возможность бороться с распространением пожара!» - пишут жители поселка.

Между тем, власти сообщают, что пожар локализован, «но обстановка сложная». Ранее мы опубликовали репортаж нашего корреспондента непосредственно с места событий, из поселка Найстенъярви.

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