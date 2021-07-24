После объявления ЧС, прокуратура выявила нарушения на железной дороге

После объявления в Карелии режима ЧС, а также сообщений о пожаре вблизи станции Найстенъярви, карельская транспортная прокуратура организовала проверку. Первые результаты уже известны.

Специалисты ведомства выезжали в Суоярвский район и убедились в том, что возгорание происходило в полосе отвода железнодорожной станции. Пожар был локализован, обошлось без пострадавших.

После ЧП в Суоярвском районе специалисты ведомства проверили другие станции на железной дороге, вокзалы, а также места, где проходят пути общего и необщего пользования. В ходе проверки были выявлены нарушения при содержании полосы отвода на станциях Предмедгорский (Медвежьегорский район) и Заделье (Кондопожский район) - хранились старые шпалы и валежник с сухостоем. Северо-Западный транспортный прокурор поставил ситуацию на личный контроль. (фото citytraffic.ru)