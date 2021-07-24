24 июля 2021, 16:30
Сроки проведения всероссийской переписи могут перенести
Перепись населения предложили провести с 15 октября по 14 ноября
Основной этап всероссийской переписи россиян могут провести с 15 октября по 14 ноября, пишет ТАСС. До этого перепись планировалось провести с 1 по 31 октября.
Решение о переносе сроков обсуждалось на совещании по вопросам подготовки к проведению переписи 23 июля. Перепись на портале госуслуг пройдет с 15 октября по 8 ноября.
Для организации переписи задействуют ресурсы, которые также используют при подготовке единого дня голосования. (фото odin.ru)