Сроки проведения всероссийской переписи могут перенести

Основной этап всероссийской переписи россиян могут провести с 15 октября по 14 ноября, пишет ТАСС. До этого перепись планировалось провести с 1 по 31 октября.

Решение о переносе сроков обсуждалось на совещании по вопросам подготовки к проведению переписи 23 июля. Перепись на портале госуслуг пройдет с 15 октября по 8 ноября.

Для организации переписи задействуют ресурсы, которые также используют при подготовке единого дня голосования. (фото odin.ru)