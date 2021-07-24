Назван регион России с самыми «толстыми» людьми

Больше всего ожирением страдают люди в трех регионах страны. Это Алтайский край, Удмуртия и Смоленская область. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на статистический сборник Минздрава РФ.

«Ожирение на 100 тысяч всего населения: Алтайский край – 4530, Удмуртская Республика - 2475,4, Смоленская область - 2457,8».

Меньше всего от ожирения страдают в Чечне, Приморском крае и Еврейской автономной области. Всего в прошлом году в стране было зафиксировано 1,9 миллиона больных ожирением, что на 300 тысяч меньше, чем в 2019 году. (фото mamadeti.ru)